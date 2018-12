Sol Levante,evento per famiglie con bambini \"Da Aren(d)elle al Polo Nord\",musica e animazione staff RTS

Lavagna. Domenica pomeriggio, il Sol Levante di Cavi di Lavagna, dopo il sold-out della scorsa festa di Halloween per family and kids, organizza il party per genitori e bambini “Da Aren(d)elle al Polo Nord”, ispirato al film della Disney “Frozen il regno del ghiaccio”.

Posteggio gratuito di fronte al locale. E’ la prima volta che una discoteca inserisce stabilmente nella sua programmazione eventi dedicati a famiglie con bambini (di età consigliata fra 3 e i 10 anni), iniziativa chiamata “Sol Levnte 4 Kids”. La musica per la babydance e l’ “animazione” per i bambini sarà coordinata dallo staff RTS. La festa, che infatti nasce dal gioco di parole fra Arendelle, dove è ambientato “Frozen”, e Arenelle, la località sede del Sol Levante, avrà come ospiti “animati” Elfo, Elsa e Anna, e non poteva mancare Babbo Natale.

La mascotte è Olaf, i bambini potranno ricostruirlo, con la guida di RTS, portando con sé 200 bicchierini bianchi da caffè, e poi partecipare ai laboratori creativi “le renne dispettose” e “ideare strisce di colore natalizie”, e ai giochi “palline in saccoccia”, “palline di neve colorate”, “staffetta natalizia”, “porta il cappello a Babbo Natale”. A seguire, la baby dance con tutti i kids in pista a ballare. Con i bambini a divertirsi “in sicurezza”, i geniitori potranno sia interagire con i figli, che avere il loro relax, fra sala tv e american bar