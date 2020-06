Sol Levante, inaugurazione estiva

Sabato sera inaugurazione ufficiale della stagione estiva del Sol Levante di Cavi di Lavagna, locale e stabilimento balneare di riferimento della Riviera di Levante, con la serata “La Dolce Vita”, ideata da Michele Canessa, art director del club. Per info e per prenotare il tavolo a bordo piscina contattare i numeri 3703735519 e 3427410941. Posteggio ampio e gratuito di fronte al locale, evento realizzato nel pieno rispetto delle “regole” del Covid.. “Questo format – spiega Michele Canessa – è pensato per un “pubblico adulto e consapevole”, con una cena raffinata, firmata dal top-chef Alessandro Dentone, responsabile della direzione del ristorante del Sol Levante”. Portavoce in Liguria dell’associazione Mare in Italy, Dentone in carriera ha collaborato fra l’altro con Tg5 Gusto, Eat Parade, Linea Blu e Pianeta Mare. Il dopocena lounge bar è sonorizzato con musica di qualità dall’esperto Dj Angelo Beccia. La serata inizia alle 21 con il cocktail di benvenuto, quindi alle 21.30 si aprono le cene, poi dopo le 23 Dj Beccia seleziona le hit del momento e i successi evergreen revival. L’ingresso incluso aperitivo, cena, e serata dj-set fino alle due di notte, è 45 euro, mentre dopo le 23 l’accesso al club è libero e la consumazione (a prezzi popolari) facoltativa. Per il menù (di pesce, con alternativa di terra allo stesso prezzo), e tutte le info dell’evento nei particolari, visitare la pagina Facebook del Sol Levante Club