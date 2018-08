Sokolov, leggenda del pianoforte, sabato a Genova

Genova. Uno dei più grandi pianisti viventi è sabato 18 aprile a Genova, recuperando la data inizialmente prevista per il 23 febbraio. Nato a Leningrado, Grigory Sokolov ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque anni e a sedici ha raggiunto la fama mondiale vincendo, ancora studente del conservatorio, il primo premio al Concorso Internazionale Tchaikovsky di Mosca con decisione unanime della giuria presieduta da Emil Giles.

I suoi recital ricevono ovunque trionfali accoglienze ed è uno dei pochi pianisti a ritornare puntualmente nelle maggiori sale europee ogni anno. Da tempo Sokolov ha deciso di dedicare la sua attività concertistica esclusivamente al recital per pianoforte; il suo repertorio, fin dagli esordi, è tra i più vasti immaginabili e si estende dai compositori del XVII e XVIII secolo agli autori contemporanei, raggiungendo vette interpretative assolute.

Programma: Johann Sebastian Bach (Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 825), Ludwig van Beethoven

(Sonata in re maggiore op. 10 n. 3), Franz Schubert (Sonata in la minore n. 16 op. 143 D 784 Six Moments Musicaux op. 94 D 780).

L’artista è ospite della Gog (Giovine orchestra genovese) e si esibisce alle 21 al Teatro Carlo Felice.

Biglietti: 60, 50, 40 euro.