“Sognando di Sognare” – Spettacolo per i bambini al Teatro dell’Ortica

Lo spettacolo racconta la storia di Bianca, una piccola bimba che ha paura del buio e delle ombre notturne. Una notte Bianca incontra Ombrina che la accompagna in un viaggio fantastico in cui incontra tanti simpatici personaggi che le fanno cambiare idea, trasformando la notte in un magico mondo pieno di avventure. La storia affronta una problematica spesso ricorrente nei bambini: la paura del buio e degli incubi.

Lo spettacolo si avvale della tecnica del disegno all’impronta, grazie alla disegnatrice Martina Fochesato che rappresenta graficamente le avventure della protagonista e coinvolge i piccoli spettatori trasformando ombre e rumori notturni in personaggi simpatici e divertenti, sdrammatizzando con delicatezza le difficoltà a prendere sonno dei più piccini.

L’iniziativa è finanziata con il contributo e il patrocinio del Municipio IV Media Val Bisagno.

SCONTO FAMIGLIA minimo 4 persone € 28 (€ 7 cadauno)

“Nonni a Teatro”: ingresso omaggio fino a dicembre per i nonni che accompagnano i nipotini