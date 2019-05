Snake Oil Ltd, sabato 11 maggio al Circolo ARCI Barabini di Genova Trasta

Genova. Gli Snake Oil Ltd nascono a Genova nel 2013 con l’intento di abbeverarsi alla fonte del blues e omaggiarne le figure più eccentriche, con un occhio alla tradizione e uno al divertimento. Un blues spogliato dall’impagliata seriosità accademica che scivola senza scrolloni dal delta del Mississippi al jump degli shouters, dai tamburi della jungla al fragore della metropoli – un repertorio che spazia dalla feroce intensità di Howlin’ Wolf alla giocosa allegria di Fats Domino.

Nel 2015 esce ‘Back from Tijuana – Live by the Sea’, un album dal vivo che restituisce degnamente la carica del loro live act ed ha ricevuto recensioni molto positive da quotidiani e riviste a tiratura nazionale.

Hanno recentemente pubblicato ‘The Hiss You Can’t Miss’, il loro primo lavoro in studio composto prevalentemente di pezzi originali e prodotto da Paolo Bonfanti. (Dario Gaggero ha collaborato nel 2012 all’album ‘Beware of the Wolf’ dei Big Fat Mama, insieme all’armonicista di fama internazionale Marco Pandolfi.

Nel 2014 è entrato nel gruppo in pianta stabile e ha inciso con loro l’album ‘Live at Rootsway’ (2015). Nel 2016 lascia il gruppo, con il quale continua a collaborare saltuariamente). (Dario Gaggero e Stefano Espinoza hanno inoltre collaborato a più riprese con Luigi Monge, scrittore blues di fama internazionale, accompagnandolo musicalmente in diverse conferenze a tema).

Ingresso libero con tessera ARCI

Trastapasta dalle ore 19.30

Concerto ore 21.30