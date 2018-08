Smiley in Concerto a Genova

SABATO 16 GIUGNO

RDS STADIUM – GENOVA

ORE 21.00

Platea in piedi € 30

Tribuna Numerata € 25

Arriva l’estate e con essa arrivano le novità! Dalla Romania, una vera e propria Pop Star, un beniamino che con le sue sonorità neomelodiche ed elettroniche ha riscosso successi in tutta l’Europa.

SMILEY!

Originariamente Andrei Tiberiu Maria, porta le sonorità della sua musica Pop attraverso tutta l’ Europa per arrivare qui da noi, a Genova.

Cantautore di esperienza e di talento, inizia la sua carriera musicale da molto giovane, grazie alla band Millenium 3.

Dopo poco tempo accetta di entrare nella band Simplu, di cui diventa presto frontman e da cui dà inizio ad una carriera da solista.

Si guadagna il suo soprannome grazie alla sua attitudine da altruista e il sorriso sempre presente, in ogni situazione.

Nel 2009 fonda il progetto RadioKiller che porterà lui e gli altri membri all’interno delle classifiche di tutta Europa e al primo posto nel Regno Unito.

Numerosi anche i successi televisivi come giudice nel talent The Voice (Vocea României) e come presentatore in Românii au talent.

Un vero e proprio diamante grezzo per gli amanti della musica pop e non solo, per un’ unica e imperdibile data nell’ immensa location del RDS Stadium.

PER INFO, PRENOTAZIONI ED ACQUISTI BIGLIETTI: 010 8903849

www.clappit.com (Clappit)