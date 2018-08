Smack! La fiera del fumetto invade il Porto Antico

Genova. Torna Smack! la festa del fumetto e della creatività. Fumetti, cosplay, giochi, autori, cartoons ai Magazzini del Cotone del Porto Antico il 25 e il 26 aprile (ore 10-19).

Oltre 50 espositori di fumetti, gadget, giochi, card, e tante novità dal mondo della creatività.

Presenti gli autori Andrea Freccero (vent’anni di storie, copertine, illustrazioni per la Disney. Uno dei nomi più valutati che lavora per casa dei paperi, le sue storie sono pubblicate in tutto il mondo), Mirka Andolfo (uno dei nuovi nomi del fumetto italiano. La sua opera più nota e realizzata come autrice e disegnatrice è “Sacro e Profano”), Federica Di Meo (diventata nota per il suo fumetto Somnia. Federica studia la tecnica del manga per oltre dieci anni, da autodidatta e con un corso di perfezionamento che la porta in Giappone), Ilaria Catalani e Silvia Tidei (autrici di Hadez, che dopo aver conquistato il web, esordirà con un albo cartaceo), la scuola chiavarese del fumetto (la scuola storica ligure che ha formato disegnatori e autori che adesso lavorano nelle principali case editrici italiane e che lavorano come professionisti nel mondo del fumetto, dell’illustrazione, della grafica. La scuola porterà diversi disegnatori che collaborano con loro. Primo fra tutti sarà ospite il direttore Enrico Bertozzi che sta ultimando un episodio di Tex di prossima uscita in Bonelli).

Per chi vuole travestirsi da cartone animato c’è la consueta gara di Cosplay: e iscrizioni al contest si effettuano per via telematica o direttamente in Fiera fino alle 14 del 26 aprile. Inizio del contest alle 15 circa.

Ingresso per un giorno 6 euro, per le due giornate 8 euro. Under 12: 1 euro.