Sister Act, divertimento “divino” al Politeama Genovese

Genova. “Un musical divinamente divertente”. Così lo ha definito il regista Saverio Marconi e, visto il successo riscosso tra critica e pubblico, la promessa è stata mantenuta.

Venticinque splendidi brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni Settanta, le ballate pop in puro stile Broadway, in cui si innestano cori Gospel e armonie polifoniche. Sister Act è tutto questo: il ruolo di Deloris/Suor Maria Claretta è affidato all’attrice madrilena Belia Martin, già applauditissima protagonista dell’edizione spagnola del musical. L’attore e conduttore televisivo Pino Strabioli per la prima volta affronterà il musical nel ruolo di Monsignor O’Hara.

Inizio alle 21, biglietti da 35 euro.