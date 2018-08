Dal 2009 è l’appuntamento più atteso dell’estate, l’evento silenzioso più copiato e imitato in ogni angolo d’Italia. La Silent Disco sulla Spiaggia Portobello ha rivoluzionato il divertimento notturno e conquistato una delle spiagge più belle d’Italia, la Baia del Silenzio. Da otto anni migliaia di persone invadono Sestri Levante per ballare a piedi nudi sulla sabbia, in totale silenzio (o quasi): ognuno con le sue cuffie, ognuno sulla musica che preferisce, scelta tra le consolle a rotazione vertiginosa.

Oltre alla cauzione di 10 € a cuffia abitualmente richiesta sarà necessario un documento d’identità (ne è sufficiente uno per un massimo di 5 cuffie purché vengano restituite insieme). Per ogni documento di identità verrà richiesto di firmare un semplice modulo stampato su una busta da consegnare insieme al suddetto documento e a 10 € di cauzione per ogni cuffia ad esso associata (documento e cauzione verranno restituiti al termine della serata).

L’evento inizia dalle ore 21 con il clou dalle ore 22:30