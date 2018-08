Si ride con The Kitchen Company, sul palco c’è La Cena dei cretini

Genova. The Kitchen Company torna in un doppio appuntamento al Politeama Genovese con La cena dei cretini di Francis Veber: dopo “Rumori fuori scena” di Michael Frayn, è stato il più fragoroso successo della Tkc.

La cena dei cretini è considerato il capolavoro comico della drammaturgia francese contemporanea. La storia è a tutti nota: ogni mercoledì sera, un gruppo di amici dell’alta società parigina, si ritrova per partecipare alla “cena dei cretini”. Regola imprescindibile è che, a turno, qualcuno di loro porti come invitato speciale un insuperabile “cretino”, affinché ci si possa divertire prendendolo in giro per tutta la sera.

L’inesorabile Francois Pignon, “cretino” di turno prescelto dall’editore di successo Pierre Brochant, riesce però a sovvertire le regole, rivoluzionando in poche ore la vita di Pierre, in un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l’alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali.

Pignon è l’elemento comico dirompente di una piéce adatta a grandi e piccini, e la sua comicità irresistibile detta il ritmo di uno spettacolo che fa ridere lo spettatore dall’inizio alla fine. La forza di questo spettacolo sta nella sorprendete vis comica di Froncois Pignon, definito uno dei personaggi più esilaranti della drammaturgia contemporanea.

In scena dal 27 al 29 aprile e dal 4 al 6 maggio. Inizio alle 21.

Biglietti da 5 a 20 euro, associati Tkc e abbonati Politeama 14 euro. Spettacolo fuori abbonamento.