Si ride con Molière e il suo Borghese gentiluomo

Genova. Torna in scena, dopo il successo della passata stagione, Il borghese gentiluomo, aspra commedia di Molière che il regista Filippo Dini spinge sui ritmi e le caratterizzazioni della farsa. Un capolavoro di comicità che svela, però, una acuta satira sociale.

Sostenuto nientemeno che dal Re Sole, Molière si divertiva a far beffe delle paturnie e delle piccinerie di Corte: qui prende di mira gli arrampicatori sociali, quei borghesi che aspiravano al “titolo”, ossia i nuovi arricchiti che si spacciavano per nobili e, al tempo stesso, quei nobili spiantati che non sapevano come arrivare a sera.

Inizio dello spettacolo alle 20.30, biglietti a partire da 17 euro.