Genova. Il Circolo dei ragazzi del Collettivo Burrasca in via Branega 10 Q Genova (Pra’), propone una serata all’insegna del ballo e del divertimento: ska, 2 Tone, Rocksteady, Reggae, Northern Soul e quant’altro solo ed esclusivamente su vinile.

Animeranno la serata i dj resident: Scamosh (Claudino), The Most A.K.A out oldies friends crew e Henry P.

Panini, birre e musica.