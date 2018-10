Show e workshop con i Campioni del Mondo di Tango

Dopo aver vinto il Campionato del Mondo di Tango in Argentina, German Ballejo e Magdalena Gutierrez tornano dove tutto è iniziato, nella città dove si sono conosciuti: a Genova. I due campioni del mondo saranno protagonisti, da mercoledì 3 a mercoledì 10 ottobre, di esclusivi corsi di tango, che si svolgeranno tra il Caribe Club di Puntavagno (corso Italia 3) e Valletta Cambiaso (via Federico Ricci 1). Inoltre sabato 6 ottobre saranno ospiti speciali della serata di tango del Caribe Club (al via alle 20.45) con un workshop speciale e con lo show che è valso il titolo mondiale.

German Ballejo e Magdalena Gutierrez hanno un rapporto speciale con la Superba, “dove si conobbero nel 2013 – ricorda Azzurra Arzelà, maestra della scuola di tango del Caribe Club – per poi incontrarsi nuovamente a Buenos Aires e diventare una delle coppie più quotate al mondo”. I due Campioni del Mondo ritornano quindi agli albori, mettendo a disposizione il proprio talento per una settimana di corsi, durante i quali affiancheranno i maestri della scuola di ballo del Caribe Club.

“I partecipanti – prosegue Arzelà – avranno la possibilità di essere seguiti da ben undici eccellenze del tango, tra cui Ballejo e Gutierrez, che saranno protagonisti anche della serata di sabato sera, con un workshop tematico e con lo show del Campionato del Mondo di Tango vinto nel 2017”. Durante l’evento di sabato sera, che vedrà in consolle uno dei Tdj più richiesti, Ezequiel ‘El Tigre’ Sabella, “presenteremo – aggiunge Rocco Mariani del Caribe Club – staff e collaborazioni della stagione 2018/2019 del Caribe Club. È un grande onore che, a inaugurare quest’anno di balli, ci siano due professionisti di calibro mondiale come German Ballejo e Magdalena Gutierrez”.

I campioni del mondo parteciperanno mercoledì 3 ottobre (ore 20, Caribe Club) alla lezione Basi del Tango, giovedì 4 ottobre (ore 20, Valletta Cambiaso) a quella di Tango intermedio, sabato 6 ottobre (dalle 21, Caribe Club) al workshop tematico e allo show, domenica 7 ottobre (ore 17.30, Caribe Club) alla lezione Milonga e (ore 18.45, Caribe Club) alla lezione Tango intermedio, lunedì 8 ottobre (ore 22, Valletta Cambiaso) alla lezione Tango Intermedio.

Il Caribe Club saluterà i due campioni mercoledì 10 ottobre alle ore 20. Il costo di una singola lezione è di 20 €. Sono previsti abbonamenti per 2 (a 38 €), 3 (54 €), 4 (68 €), 5 (80 €) e 6 (90 €) lezioni. Per gli abbonati alla scuola (sottoscrizione da effettuare entro lunedì 1 ottobre) le lezioni avranno il prezzo consueto (10 €). L’ingresso allo show di sabato 6 ottobre costa 15 € (con consumazione), il workshop tematico 20 €. Ingresso allo show e al workshop a 30 €.

È gradita e consigliata la prenotazione.