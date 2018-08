Show della ballerina Glemyr Hernandez e musica latina al Cezanne

Genova. Venerdì 21 Aprile 2017, dalle ore 20.30, al Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), una serata speciale con due piste tutte da ballare. La sala latina avrà come protagonista la danzatrice Glemyr Hernandez che presenterà uno show in cui coinvolgerà tutto il pubblico presente. Nella sala revival e dance spazio a dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo per ballare fino all’alba. Non mancherà la cena a buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 12 euro. Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.