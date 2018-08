Sestri Ponente mangia in piazza con l’eco prebuggiun

Genova. La festa di Sant’Alberto a Sestri Ponente ha nel prebuggiun in piazza l’appuntamento più atteso. Gli Amici del Chiaravagna invitano tutti il 9 luglio a partire dalle 19.

Un evento importante che quest’anno si preannuncia particolarmente di pregio e gustoso visto che il famoso minestrone in piazza sarà tutto a base di prodotti biologici e locali della manifattura etic: dalle verdure dei contadini delle nostre valli alla pasta Iris dello storico pastificio cooperativo italiano.

Un connubio di prodotti naturali cucinati dai veterani dell’AdC in piazza Tazzoli. Ci si può portare le stoviglie da casa, così da non produrre rifiuti. In alternativa, sono disponibili quelle compostabili.