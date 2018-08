Sestri Levante, a scuola di \"Scrittura di film e tv\" con lo sceneggiatore di Hollywood Ed Solomon

Sestri Levante – Mercoledì 2 maggio prende il via il Riviera International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 di Sestri Levante. Oltre alle proiezioni di film e documentari, panel, conferenze, laboratori e incontri, la manifestazione prevede anche masterclass che, anche in quest’edizione, sono tenute da professionisti di livello mondiale.

Venerdì 4 maggio (ore 11.30) Ed Solomon, sceneggiatore di successi come “Men in Black”, “Charlie’s Angels”, “Now you see me” e di “Mosaic” (serie tv con Sharon Stone e diretta da Steven Soderbergh in onda dal 30 gennaio su Sky Atlantic) metterà a disposizione la propria esperienza in una masterclass incentrata sul “processo interiore di scrittura di film e televisione” (“The Inner Process of Writing for Film and Tv”, 4 maggio 2018, ore 11.30). Lo sceneggiatore racconterà come nasce un copione, esaminandone la struttura e mostrando al pubblico l’affascinante percorso di creazione. «È un enorme piacere – spiega Solomon – entrare a far parte della giuria del Riviera International Film Festival, e poter insegnare al pubblico qualche segreto del mestiere».

Il costo di una singola masterclass è di 45 euro più diritto di prevendita, tutto il pacchetto delle masterclass ha un costo di 120 euro più diritto di prevendita. Gli studenti (università, scuole di recitazione, licei, ecc.) che desiderano partecipare alle masterclass e alle proiezioni dei festival hanno diritto a tre diverse tipologie di sconto: tutte le masterclass a 90€ più diritto di prevendita;

10 proiezioni di film a 30€ più diritto di prevendita; pacchetto masterclass + film a 120€ più diritto di prevendita.

Per poter ottenere lo sconto, è necessario inserire al momento dell’acquisto un codice (da richiedere via mail a rivierafilm.stampa@libero.it). I biglietti sono nominali, e lo studente dovrà presentarsi in cassa con un documento che attesti la propria iscrizione alla scuola.

Le masterclass (biglietti disponibili su http://www.rivierafilm.org/le-masterclass/) avranno una durata di due ore, con un coffee break da 15 minuti. I biglietti si possono comprare anche all’info point in Piazza Italia 2 a Sestri Levante o direttamente all’ex Convento dell’Annunziata (se ne sono rimasti) un’ora prima dell’evento.