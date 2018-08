Sestri Levante a festa per la tradizionale Barcarolata

Sestri Levante. La splendida cornice della Baia di Portobello (baia del Silenzio) di Sestri Levante diviene palcoscenico sotto le stelle, l’ultima domenica di luglio, della suggestiva Barcarolata.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Sestri Levante e dalla Lega Navale, è una vera e propria sfilata sul mare: turisti e sestresi gareggiano nell’addobbare lancette e gozzi con cartapesta, luci multicolori e costumi carnevaleschi. A conclusione, un grande spettacolo pirotecnico moltiplica il fascino del mare in notturna.

La manifestazione fu ideata dal cavalier Giovanni Magnelli dell’Azienda di Soggiorno negli anni Sessanta.

Un appuntamento “classico” dell’estate della Riviera Ligure: tra musica e ospiti istituzionali e non, migliaia di persone si ritrovano sulla spiaggia per assistere allo spettacolo unico, godendo di una scenografia naturale che lascia senza fiato, messa in risalto dai fuochi d’artificio.

Una giuria di prestigio giudica le imbarcazioni, che sfilano a partire dalle ore 21,30, per premiare la più bella e originale.