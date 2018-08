Serate Oversize, closing party con Francesco Del Garda

Francesco Del Garda è una delle personalità più contese dai promoter di tutto il mondo. La sua passione, la felicità con cui si esibisce, la serenità che trasmette al pubblico lo hanno portato ad essere uno degli artisti più amati dalla scena. La sua riservatezza e il basso profilo con cui si muove nell’ambiente, l’umiltà che gli permette di rimanere con i piedi per terra nonostante sia una delle figure centrali del panorama mondiale, lo hanno reso popolare tra tutti gli appassionanti di clubbing e musica elettronica.

Probabilmente è il miglior selector italiano in circolazione e la dedizione con cui vive il suo lavoro, lo porta spesso alla scoperta dei negozi di dischi delle città dove si esibisce. Nel suo tempo libero trascorre intere giornate a ricercare nuove e vecchie produzioni, ascoltando sonorità di ogni genere. Il suo amore per la musica e per il vinile è smisurato: la sua agenda non ha confini, in tutto il mondo ci sono organizzazioni che lo vogliono avere come ospite, facendo a gara per confermarlo. Un sound pieno, che attinge in modo colto da tutte le possibili influenze, una selezione musicale ricchissima e un modo incredibile di vivere i suoi dischi e la sua postazione, sono le prime cose di cui ti accorgi se ti trovi in qualche club ad ascoltarlo.

OVERSIZE vi regala una chiusura magica, ci salutiamo in grande stile, con uno degli artisti più forti di tutti.

§LINE UP§

Francesco Del Garda (Timeless)

Saint. (Oversize)

