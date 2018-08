Serata rock-grunge anni Novanta all’Ostaia da-u-Neo, ecco i Memento

Una serata all’insegna del suono del rock-grunge degli anni Novanta, ma con canzoni originali, in italiano, intervallate da cover di Foo Fighters, Verdena e System of a down. Serata Nineties all’Ostaia da-u-Neo di Sestri Ponente sabato 9 gennaio a partire dalle 21.30. A esibirsi il gruppo dei Memento, formato da Tiz (Tiziano Bortoluzzi, chitarra), SteVa (Stefano Guarnaccia, voce e basso), Ale (Alessandro Tramontin, percussioni).

La band è nata nel 2008, unita dalla passione per gli Audioslave, il gruppo esplosivo che Chris Cornell fondò dopo aver mollato i Soundgarden insieme a Tom Morello dei Rage Against the Machine.

Dopo il primo lavoro “Stretto alla mia poltrona” (2009), i live non solo in Liguria, video e nuovi singoli, ecco “Fuori stagione”, l’ultimo Ep (2015), i cui brani verranno proposti all’Ostaia.

Durante la serata ospiti speciali: oltre a SteVa che proporrà qualche pezzo in versione cantautore, spazio a Chiara Lobina, altra autrice emergente dalla voce che incanta, accompagnata da Ste Tirasso e Danilo Bergamo.