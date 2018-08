Serata rock al Crazy Bull con i Biosound

Genova. Venerdì 26 maggio al Crazy Bull (via Degola 4, Genova), dalle 21 serata nel segno del rock con il concerto dei Biosound, una della band più interessanti della scena genovese che ha confermato il suo successo con il singolo radiofonico “Cosa resterà di noi”.

Una canzone che ha raggiunto il 5° posto nella classifica Radio Airplay Emergenti e il 26° posto della classifica Radio Airplay Indipendenti italiani, ed è tuttora in classifica dopo nove settimane. Ospite speciale della serata il cantante Andrea Di Marco. In apertura di serata suoneranno gli Hot Star. Il fotografo ufficiale della serata sarà Roberto Paperinik.

I Biosound sono: Luca Andrenacci, basso; Francesca Bambara, voce; Andrea Maghelli, voce; Stefano Pastorino, batteria; Antonio Pellegrini, chitarra. Il gruppo,nato nel 2012, suona brani originali vintage pop rock, caratterizzati da testi in italiano e sonorità anni ’70. Nel 2013 la band inizia un’intensa attività live nella città di origine, Genova, per poi estendersi in Liguria e nel Centro e Nord Italia. Nel 2014, nell’ambito del concorso per autori di canzoni “Genova Per Voi”, il brano “Le Rose All’Alba” è selezionato come miglior canzone dagli ascoltatori di Radio 19. Nel 2014 esce “Di Versi”, primo Ep di inediti, accompagnato dal videoclip “Sguardi Veri”. Inizia la collaborazione con il videomaker Emanuele Sorrentino che girerà anche i successivi video della band.

Il mensile Classic Rock recensisce il singolo: «una rock ballad in italiano [che costituisce] un buon punto di partenza per questo gruppo». “Di Versi” è portato in tour dalla band in 22 concerti nel Centro e Nord Italia e in una data speciale al Belushi’s di Londra il 15 febbraio 2016. Nel 2016 esce il nuovo Ep “Stagioni”, registrato presso Nadir Music, accompagnato dal videoclip del singolo “Francesca”. Il 3 marzo 2017 esce il secondo singolo, con relativo video, intitolato “Cosa Resterà Di Noi”.

Consumazione analcolica: 5 euro. Consumazione alcolica: 7 euro. Info e prenotazioni: 010 4694923.