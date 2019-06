Serata Mozartiana per coro e orchestra

Venerdì 14 giugno, alle ore 21, si terrà un concerto interamente dedicato a Mozart presso la Basilica N.S. Assunta di Sestri Ponente.

Protagonisti il Coro “Aurelio Rossi”, cappella musicale della Basilica, i solisti: Yukari Kobayashi, soprano – Jacqueline Trebitsch, contralto – Eder Sandoval, tenore – Giovanni Giusto, basso.

Dirige il M° Lorenzo Bardi.

Verranno eseguite in particolare musiche del giovanissimo Mozart senza dimenticare alcuni dei suoi più celebri capolavori:

Divertimento per archi (allegro, andante, presto) KV 136;

“Missa Brevis” in re maggiore KV 194

Sonata da Chiesa in fa maggiore KV 145

“Sub tuum praesidium” in fa maggiore KV 198

Sonata da chiesa in do maggiore KV 328

“Laudate Dominum” dai Vesperae Solennes de Confessore in do maggiore KV 339

Sonata da chiesa in re maggiore KV 144

“Ave Verum” in re maggiore KV 618

L’ingresso è libero

Prevista una replica a Ovada Domenica 16 Giugno ore 21 presso la Parrocchia Assunta in Via Santa Teresa, 1.