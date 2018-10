Serata metal al Crazy Bull di Sampierdarena

Venerdì 26 ottobre alle ore 22 i Kormak, band italiana di folk celtic death metal, fanno tappa al al Crazy Bull di Sampierdarena in via Eustachio Degola 4R per presentare il loro album di debutto “Faerenus”. Insieme al complesso barese si esibiscono i Varego, i Gorepest e i Last Rites.

Attivi dal 2017, i Kormak pubblicano nel giugno 2018, per Rockshots Records, “Faerenus”. Il disco si tuffa nel concetto di pazzia esaminandone le cause: “Faerenus è un luogo etereo dove le paure creano tempi, luoghi e divinità. E qui la mente si avvolge su sé stessa, fino a quando i ricordi diventano incubi ossessivi, senza scampo”, spiega la band. “Faerenus” è un “non luogo” colmo di simboli segreti e significati oscuri, dove trovano spazio nove canzoni, tra cui la solenne “The Goddess’ Song” (singolo di debutto uscito a marzo 2018) e “Eterea El”, che conclude l’album.

I Kormak sono Zaira De Candia (voce e flauti), Alessandro Dionisio (chitarra), Alessio Intini (chitarra), Vito Volpicella (basso) e Dario Stella (batteria). Oltre ai Kormak, si esibiscono i Varego, i Gorepest e i Last Rites. I Last Rites, band savonese dalla carriera ventennale, suonano trash metal; I Varego, nati nel 2009 ad Arenano, sono un gruppo heavy prog sludge, mentre i Gorepest propongono, in una formazione a tre, black metal con influenze trash e death.