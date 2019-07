Serata latina al Baia Calipso con stage di salsa e bachata

Domenica 28 luglio 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (Lungomare De Andrè, Marina Piccola; www.baiacalipso.it) continua l’appuntamento con le serate latine della domenica targate Caribe che da quest’anno porta ad Arenzano il meglio della musica e della danza latina.

Una location suggestiva e unica per vivere una serata latina a 360 gradi. In programma un doppio stage gratuito: alle 20.30 appuntamento con il maestro Davide Riccardi e lo stage di salsa in linea e con i ballerini Jonathan e Ilaria che terranno uno stage di bachata fusion. Alla console ci sarà dj Erick La Voz con una perfetta selezione latina. Nello spazio dedicato alla kizomba ci sarà dj Furia, con la collaborazione di Valentina e di tutti i più grandi kizomberi di Genova e Savona.

Possibilità di cenare al ristorante e pizzeria del Baia Calipso a partire dalle ore 20 (prenotazione obbligatoria al numero 335207103 oppure 3737907500). Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103