Serata di Stand-up comedy con Daniele Tinti. In apertura Paul D. Genovese.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni.

Il terremoto lo costringe a tornare nella Capitale, e Daniele ne approfitta per spostarsi in giro per l’Italia e per il mondo in cerca di qualcosa da fare. Alla fine decide di lasciar perdere la ricerca e di fare l’unica cosa che gli riesce un po’: far ridere. Lo spettacolo è il racconto di una parte della vita di Daniele Tinti, più precisamente della parte divertente.

Dal terremoto alle malattie tropicali, dagli esami falliti alla povertà, passando per la dipendenza, tutti gli argomenti più tipicamente divertenti vengono narrati con la leggerezza che meritano.

Questo e molto altro è Ugos, di e con Daniele Tinti.

In scena in Stradanuova l’8 febbraio alle ore 21:30. Una serata-evento imperdibile all’insegna della miglior Stand-Up Comedy italiana targata Comedy Central.

Visti i temi trattati, lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto (+16). Prezzo da 15 a 10 euro.

Pacchetto speciale per l’occasione: cena da Groove in Via ai Quattro Canti di San Francesco e Spettacolo di Stand Up Comedy a soli 20 euro.

Per informazioni, contattare:

www.teatrostradanuova.it

info@teatrostradanuova.it

Prenotazioni telefoniche e info al 331 6149450