Serata cubana e dj set disco e revival al Cezanne

Venerdì 15 novembre 2019, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607, www.cezannedisco.it) tornano gli appuntamenti del venerdì disco e latino, con due sale con doppia console per tutti i gusti.

La serata sarà dedicata interamente ai sapori e suoni cubani, a partire dall’apericena, come di consueto alle 20.30, che oltre alle specialità del territorio offrirà delizie appartenenti alla cucina tipica cubana. Ospite della serata il gruppo cubano La Caliente. La direzione artistica della serata è curata dal ballerino Raul Hernandez, del quale si festeggerà il compleanno durante la serata. Nella pista commerciale, disco e revival con i dj Giulio Allerino e dj Fabrizio Cignetti, che faranno ballare e scatenare il pubblico con le intramontabili hit del passato e i recenti successi dell’estate.

Cena con ingresso alla serata + consumazione 12 euro; serata con consumazione 10 euro.

Sabato 16 novembre 2019, dalle 20.30, nuovo appuntamento della stagione con il sabato disco, commerciale e revival, l’appuntamento over 30 più amato della città.

La serata inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, a seguire si balla con la musica degli amatissimi dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che faranno divertire il pubblico insieme a Franco Nativo nelle vesti di vocalist. Si ballerà con i migliori successi commerciali del momento e le intramontabili hit del passato.

Cena a buffet e consumazione 13 euro, dopo le 22.30 ingresso alla serata con consumazione 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.