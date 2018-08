Una serata in compagnia del violino di Conunova

Genova. Il violino di Alexandra Conunova suona per la Gog. Nata in Moldavia nel 1988, Conunova ha studiato alla Hochschule für Musik und Theater di Hannover. Nell’autunno 2012 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di violino Joseph Joachim. Insignita del premio Julius Bär come miglior talento presente al Festival di Verbier 2013, Conunova suona un violino Santo Serafino del 1735, gentilmente messo a sua disposizione dalla Deutsche Stiftung Musikleben. Ad accompagnare la giovane violinista sarà il pianista Michail Lifits, vincitore nel 2009 del Concorso Pianistico Internazionale Busoni di Bolzano.

Al Carlo Felice di Genova, accompagnata dal pianoforte di Michail Lifits, porterà brani di Johannes Brahms, Sergej Sergeevič Prokof’ev e Maurice Ravel.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 22,50 euro.