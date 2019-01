Seminario di presentazione del progetto “Le 3 T: TV Tablet Telefonino”

Mercoledì 30 gennaio dalle 16:45 alle 19 presso l’auditorium della Casa dei Padri Salesiani di via Carrara 260 si terrà il seminario introduttivo di presentazione del progetto “Le 3 T: TV Tablet Telefonino”.

“Le 3 T” è un progetto di prevenzione primaria per promuovere un “buon uso” e una “sana relazione” con le tecnologie digitali. Finanziato dalla Fondazione Carige, è realizzato è da un’equipe di operatori della Cooperativa Minerva, della Struttura Semplice Sert Distretto 13 della Asl 3 Genovese, della Scuola di Robotica e dell’Associazione Timiotera.

L’incontro è aperto ai genitori, ai docenti e a tutti coloro che sono interessati alla tematica. Per le scuole medie coinvolte nel progetto sono previste attività di formazione in aula per gli studenti e seminari per i genitori. Per i nidi, le scuole d’infanzia e primaria sono invece previsti percorsi di “piccolo gruppo” pensati come spazi per “mettersi in gioco in prima persona”.