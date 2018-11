Seminario “Come vincere nel web”

Martedì 11 dicembre dalle ore 9:30 presso l’Holiday Inn Genoa City in via Milano 47 a Genova si terrà il seminario per titolari, CEO, amministratori, responsabili marketing, direttori commerciali ed export mManager sulle strategie di marketing più efficaci per acquisire nuovi clienti, partner commerciali, distributori e fette di mercato in Italia e all’estero grazie al web.

Il seminario servirà a scoprire quali sono le strategie più efficaci e lo schema pratico da seguire per ottenere risultati dal web applicabile per qualsiasi tipologia di sito e progetto aziendale.

Per iscrizioni chiamare il numero 0497380052, mandare un’email o cliccare direttamente sul sito web.