Semifinale Regionale di Poetry Slam

Dopo dieci mesi di eventi il campionato italiano di Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam è finalmente giunto alle fasi finali. Anche in Liguria è dunque il momento di stabilire chi sarà ad aggiudicarsi il titolo regionale. Si comincia mercoledì 8 maggio alle 21:30 al Pub DallOrso in via san Bernardo 29R, uno dei locali più ricettivi per il mondo della poesia performativa e del poetry slam, con la prima delle due semifinali (l’altra sarà venerdì 17 a Santa Maria in Passione).

Il mese di maggio sarà l’atto conclusivo della stagione 2018 – 2019 in cui, sotto l’impulso di varie realtà, la Liguria si è affermata come una delle regioni più attive a livello nazionale per quanto riguarda i poetry slam. Nati in America negli anni ’80 i questo genere di spettacoli sono ora una realtà viva e in espansione anche in Italia anche a seguito della recente e fortunata partecipazione di uno dei suoi maggiori esponenti, Simone Savogin, ad un noto talent show.

A scontrarsi questo mercoledì, declamando testi propri, in un tempo massimo di tre minuti e senza poter usare oggetti di scena o basi musicali, come vogliono le regole del poetry slam, saranno 7 poeti e poetesse. Questi i loro nomi: Chiara Araldi, Andrea Bonomi, Diego Tale, Themorbelli, Emanuele Ingrosso, Simone Gridà Cucco e Simone Torino. In palio, per i primi due, l’accesso alla finale regionale del prossimo 24 maggio, alla Claque. A decidere l’esito della sfida, come sempre nei poetry slam, una giuria formata da cinque persone scelte a caso tra il pubblico presente.

La qualità dei partecipanti è attestata dal fatto che tutti loro si sono guadagnati il diritto a prendere parte a questa semifinale vincendo almeno uno dei poetry slam organizzati in Liguria da giugno ad aprile scorso. La conduzione della serata è affidata ai due maestri di cerimonia Marty Mollar e Filippo Balestra, esponenti di spicco di Genova Slam, collettivo poetico che organizza per conto della LIPS gli eventi a Genova e provincia.