“Segnale d’allarme – La mia battaglia” con Elio Germano all’Andersen Festival

In sintonia con il tema dell’Andersen Premio & Festival 2019 “La coscienza” Elio Germano porterà a Sestri Levante “Segnale d’allarme – La mia battaglia”, spettacolo scritto con Chiara Lagani, in tour nei principali teatri italiani e ricreato in realtà virtuale con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale Gold.

“La mia battaglia” è il segnale d’allarme che Germano lancia contro l’informazione fatta solo di opinioni, la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura distrazione di massa e una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. Lo spettacolo è un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura.

È una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso.

Sabato 8 giugno alle 19:30 nella suggestiva Baia del Silenzio Elio Germano racconterà le ragioni che lo hanno spinto a sperimentare questa versione in realtà virtuale dello spettacolo. Con lui, il regista Omar Rashid, tra i fondatori del progetto multimediale Gold.

Dal 7 al 9 giugno, durante l’Andersen Premio & Festival, sarà possibile assistere all’innovativa versione in realtà virtuale de “La mia battaglia”, ripresa ad hoc con una telecamera a 360°. Grazie a 25 visori gli spettatori potranno immergersi in un’esperienza di realtà virtuale, diventando parte dell’opera teatrale e interagendo con il protagonista. Le proiezioni saranno a pagamento: 5 € ragazzi fino ai 18 anni, 10 € intero. Consigliata la prenotazione.

L’evento fa parte dell’Andersen Premio & Festival, giunto alla 52° edizione del Premio e alla 22° edizione del Festival, che offrirà, dal 6 al 9 giugno a Sestri Levante, un susseguirsi di personaggi forti e incisivi uniti da un unico filo conduttore: la coscienza, il tema che quest’anno prenderà vita attraverso l’incrocio di spettacoli, incontri, esperienze e forti personalità.