L’Associazione Culturale Interno 19 promuove la seconda edizione del festival “Comicity – Le strade della comicità” organizzato con il patrocino del Comune di Genova. “Comicity Festival” fa parte della rassegna “Genova dei Festival”. Dal 23 al 26 maggio divertimento puro con alcuni dei più importanti rappresentanti della comicità italiana.

Torna anche quest’anno il David Riondino Late Night Show! Un format creato in esclusiva per il Comicity Festival, una serata all’insegna dello spettacolo intervista che vedrà l’istrionico David Riondino alle prese con dei super ospiti: Luca Bizzarri e Gigi&Andrea, il tutto accompagnato dalla musica live di Malvezzi e i Kazuti.

In esclusiva per Comicity Festival 2019 il 25 maggio Saverio Raimondo, reduce dai successi di Netflix e ormai volto ufficiale di Comedy Central, porterà sul palco di Stradanuova il suo inedito spettacolo! Un’ora di irriverente comicità! In apertura allo show di Raimondo, una line-up di stand up comedy con due nuovi talenti della scena italiana: Alessandro Ciacci e Paul D. Genovese.

Torna a Comicity la follia del format ideato dal Teatro Bloser, “Storione”, ma sarà uno “Storione – speciale comicità”. Bergallo & Barbini accoglieranno le esilaranti storie e performance di un pubblico desideroso di esibirsi! Musica live con i The Liptones Rockabilly Experience.

Comicity Festival è anche comicità per bambini e famiglie. Quest’anno ospite d’onore sarà la Compagnia del Teatro del Piccione che proporrà domenica 26 maggio lo spettacolo per bambini “Rosaspina”, una versione dolce e visionaria della Bella Addormentata.

Novità di questa seconda edizione il laboratorio di stand up comedy diretto da Alessandro Ciacci. I partecipanti avranno la possibilità di esibirsi dinanzi al pubblico di Comicity del 25 maggio in apertura a Saverio Raimondo.

Dulcis In fundo, dedicato a tutti gli spettatori di Comicity 2019, il 25 maggio Nino Formicola (Gaspare) incontrerà gli spettatori per un “Aperitivo con il comico” aperto a tutti.