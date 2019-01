“Se il tempo fosse un gambero” all’Auditorium degli Emiliani

Sabato 2 febbraio all’Auditorium del Collegio Emiliani arriva il musical “Se il tempo fosse un gambero” di Garinei e Giovannini, messo in scena dalla Compagnia Il Siparietto di Pisa. Commedia musicale scritta da Iaia Fiastri e Bernardino Zapponi nel 1986 e diretta da Pietro Garinei.

Dal suo debutto al Teatro Sistina di Roma il 23 dicembre 1986, con repliche per i due anni successivi e poi nella ripresa Rai del 1988, la commedia ha sempre riscosso un gran successo: racconta la storia di una vecchietta, Adelina (Maria Giulia Vanni), che durante il suo ottantesimo compleanno esprime il desiderio di tornare indietro nel tempo per poter accettare la corte del principe Poniatoskij (Alessio De Domenico). Pur di farlo, venderebbe la sua anima al diavolo. Così, il capo dei diavoli manda sulla terra il diavolo Max (Giovanni Bovani Cavani), che dovrà mettere in atto il piano malefico. Riuscirà Max nel suo intento?

La compagnia toscana Il Siparietto nasce nel 2003 e si avvale della collaborazione della scuola di danza Dancing Team, con la quale ha partecipato a numerosi eventi tra cui “Lucca Effetto Cinema Notte”. Negli anni dal 2010 al 2012, ha portato in tournée per l’Italia “Pinocchio il musical”, approdando al teatro Verga di Milano e siglando una collaborazione con Telethon al teatro Verdi di Montecatini. Dal 2014 collabora con l’attrice Stefania Fratepietro, con la quale ha iniziato un corso di formazione per il perfezionamento del genere musical.

Nel settembre 2017 la compagnia realizza il video di benvenuto per il concerto tenutosi a Lucca del celebre gruppo musicale The Rolling Stones. A ottobre e dicembre 2018 importanti performance presso due noti teatri della regione Toscana: il Pacini di Pescia e il Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima.

Lo spettacolo è inserito nella nuova rassegna “Nervi in Scena 2019”, organizzata dal C.I.P.S e del Collegio Emiliani con il patrocinio del Comune di Genova.