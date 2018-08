Il 23 e 24 settembre la sezione scout laica C.N.G.E.I di Arenzano ha deciso di organizzare nel Parco Negrotto Cambiaso un evento che nel 2011 era riuscito a calamitare nella cittadina più di seicento bambini e ragazzi: Scoutdoor!!!

L’evento promosso sarà l’occasione per permettere a tutti di mettersi alla prova in attività, giochi e sport all’aria aperta.

Montare una tenda sopraelevata? Sapersi orientare in un nuovo ambiente? Tirare con l’arco? In questa seconda edizione di Scoutdoor tutto ciò (e molto altro) sarà possibile!

All’interno del parco saranno allestite dodici basi di attività divise in tre settori: le basi “verdi”, legate alla vita scout (tende, costruzioni, manualità, ambiente); le basi “gialle”, i giochi (pallascout, alce rossa –un nuovo gioco scout introdotto quest’anno-, ponte tibetano, scala di corda) e le basi “rosse”, gli sport (arrampicata, bicicletta, orienteering, tiro con l’arco).

Per spuntini e merende sarà a disposizione il punto ristoro con specialità genovesi e bevande fresche.

Potranno partecipare all’evento i bambini al di sopra dei sei anni. Ad ogni iscritto verrà consegnata una tessera puzzle e avrà a disposizione due giorni, dalle 10.00 alle 19.00, per completarla con il maggior numero possibile di basi. Coloro che termineranno almeno otto basi su dodici riceveranno una piccola sorpresa.

Sarà un weekend unico all’insegna del gioco e dell’avventura, un’occasione da non perdere.

Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook @ScoutdoorArenzano o l’evento “Scoutdoor 2017”