Scorribanda gastronomica a Recco, ecco il menù delle tappe nei ristoranti

Recco. Torna il 5 agosto la Scorribanda gastronomica. Una manifestazione che vede protagonisti i ristoranti recchesi. Dopo nove anni, è puntualmente attesa da un numeroso ed eterogeneno pubblico che arriva appositamente a Recco da fuori regione per fare tappa nei ristoranti, non in piazza o per strada, ma nei ristoranti dove ogni ristoratore propone una sola portata.

Il cliente potrà decidere liberamente di comporsi il menù della serata in base al ristorante e al piatto proposto che più lo attirerà assaporando così in un’unica sera più piatti in più ristoranti.

Si partecipa alla Scorribanda Gastronomica di Recco con la sua carta moneta (in prevendita), le BanKnote della Scorribanda, che, salvo chi già se ne sarà procurate, saranno acquistabili dai partecipanti in piazza del Comune al Bankoffice, attivo dalle 18 di venerdì 5 agosto e che daranno diritto a partecipare a salire sui mezzi di locomozione e ad entrare nei ristoranti. Tre i mezzi di trasporto, il mitico trenino e due bus, per soddisfare tutti i partecipanti, ognuno con un percorso diverso, train line, linea1, linea 2, che, in modo contrario all’altro, toccheranno tutte le fermate per consentire una più veloce rotazione).

E poi ancora, tanto richiesta lo scorso anno, la maglietta della Scorribanda, per gli organizzatori,ma anche per gli Scorribandieri erranti. Con un’acquisto di almeno 100 euro la si riceverà in omaggio, o in alternativa potrà anche essere acquistata al costo di 10 euro.

Con il preacquisto delle Banknote si riceverà il “ Passpartout” per poter salire sul trenino o sui bus a disposizione, la spilla con lo “Smile” (ormai divenuta pezzo da collezione), ogni anno con colori diversi.

Poi il Salotto musicale con musica dal vivo e Il Capolinea del trenino e del bus della Scorribanda. Per ingannare l’attesa dell’arrivo dei mezzi di locomozione, “ i gourmet erranti” si potranno intrattenere al “Bar del Capolinea” per un rinfrescante e piacevole piccolo aperitivo.

Alle 20 prima partenza dei tre mezzi di locomozione.

Ecco il menù:

ALFREDO Il piatto del Pescatore: Gambero in sfoglia croccante al profumo di sesamo; Bignè alla crema di granchio su pompelmo rosa; Conchiglia di pomodoro farcita con muscoli fritti; Girella al salmone su letto di rucola; Seppiolina ripiena su coulis di piselli (10 euro con con calice di vino in abbinamento).

DA LINO I Fagottini di pasta fresca alle verdure estive con ragù d’astice” (10 euro con calice di vino in abbinamento).

Da O VITTORIO Pansoti ripieni di funghi porcini su vellutata di preboggion (10 euro con calice di vino Germogli Rosè di Monsupello Oltrepò Pavese).

MANUELINA Hamburger mediterraneo di ricciola con melanzane, germogli e finto ketchup. (12 euro con calice di vino in abbinamento)

FOCACCERIA MANUELINA Focaccia di Recco col formaggio Igp (8 euro con birra alla spina o bibita)

VITTURIN Il Gran Dessert: Tiramisù alle fragole; Panna cotta con salsa ai lamponi; Millefoglie al cioccolato; Semifreddo alla vaniglia con caramello all’arancia, Gelato a sorpresa (10 euro con un bicchiere di moscato o bibita).

Prevendite sino a venerdì alle 18: segreteria operativa del Consorzio Recco Gastronomico c/o uffici di Dimensione Riviera promozioni in via XXV Aprile 14 a Recco (telefono 0185 730748); Pro Loco c/o Centro Polivalente Franco Lavoratori di Recco.