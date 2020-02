Scienza a tutta birra – Oro Verde

Tornano gli aperitivi di “Scienza a tutta Birra”: giovani ricercatori incontrano il pubblico in un contesto informale e degustando le birre artigianali e di prodotti tipici della Val di Vara. Tre appuntamenti a tema “Global warming e climate change – Conoscere per essere consapevoli”.

La comunità scientifica si è interrogata in questi ultimi decenni sui servizi ecosistemici forniti dal verde in città. La produzione di cibo, ossigeno, cibo e legname, ma anche la regolazione del microclima, l’immagazzinamento dell’acqua piovana, la filtrazione dell’aria che respiriamo e dell’acqua che beviamo, la creazione di habitat, sono tutti elementi che di fatto rendono più gradevole la vita in ambienti non sempre piacevoli come le città. Il verde cittadino non è più considerato un elemento di arredo e decoro urbano, ma diventa un fornitore di servizi ecosistemici e viene progettato e gestito di conseguenza. Le varie tipologie di verde (parchi, giardini, filari, orti, ecc.), quindi, possono giocare ruoli diversi in base alla loro “multifunzionalità”, concorrendo tutte a migliorare la qualità della vita, con evidenti ricadute economiche. Per questo il valore economico totale dei servizi ecosistemici erogati da ciascuna tipologia di verde deve essere considerato nella progettazione delle città.

Ne parliamo con Francesco Tomasinelli che nel suo ultimo libro “Oro verde: quanto vale la natura in città tratta proprio questo tema.

La conversazione prosegue in un ambiente informale davanti ad un bicchiere di birra artigianale e ai prodotti tipici della Val di Vara.