Schietto, irriverente e senza filtri: Daniele Raco porta una nuova versione di \"Hate\" al Palaquinto

Genova – Uno spettacolo di stand up comedy dissacrante e scorretto su ogni forma d’odio, a partire da come i social network lo abbiano definitivamente sdoganato e amplificato. Venerdì 11 settembre 2020 (ore 21) il comico Daniele Raco, dopo il grande successo dei suoi sketch comici in streaming durante il lockdown, porta in scena “Hate – Ora avete un motivo” al Palaquinto (ex Tiro al Piccione) di Genova Quinto, in piazza Cornelio De Simoni 1. Introducono lo show dello stand up comedian ligure i comici Paul D. Genovese, Giorgio Greco e Stefano Lasagna.

«Non mi è mai interessato il “ridere per ridere” – racconta Daniele Raco – anche nei miei pezzi più televisivi ho sempre cercato di inserire qualcosa per provare ad accendere una miccia e a far riflettere su determinati argomenti. “Hate – Ora avete un motivo” racconta l’odio in tutte le sue forme, a partire da come sia diventato una sorta di terapia personale: urlare il proprio disappunto per sentirsi meglio, almeno per qualche minuto». Schietto, irriverente e senza filtri: il timore reverenziale non fa parte della comicità di Daniele Raco, componente del collettivo Bruciabaracche e volto di Zelig, Comedy Central e Mai Dire Domenica. «In quasi trent’anni di carriera mi è spesso capitato di attirare le ire di qualcuno, dalle singole persone a grandi gruppi organizzati. L’avvento dei social network ha gettato ulteriore benzina sul fuoco e da qui parte “Hate – Ora avete un motivo”: uno show con cui sto girando l’Italia e che, per la prima volta, porto in scena in una nuova veste, con una serie di monologhi scritti durante il lockdown. Toccherò anche gli avvenimenti degli ultimi mesi, non proprio semplici anche per chi, come me, lavora nel mondo della cultura e dello spettacolo».

“Hate – Ora avete un motivo” va in scena venerdì 11 settembre (ore 21) al Palaquinto (Ex Tiro al Piccione) di Genova Quinto (piazza Cornelio De Simoni 1). Biglietti a 10€, prenotazione altamente consigliata considerando la capienza limitata in osservanza alle disposizioni attivate per l’emergenza Covid-19. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3296365845 – genovacabaret@gmail.com