Scacchi in centro storico a Genova

Genova. Un torneo semilanpo da 6 turni, 15 minuti, non omologato per le variazioni Elo, è in programma domenica 27 maggio a Palazzo De Franchi, in piazza della Posta vecchia 2 al circolo Osbc (secondo piano). Si tratta di un palazzo che fa parte del circuito dei rolli.

Il contributo organizzativo è di 10 euro (l’intero ricavato sarà devoluto in premi). L’iscrizione è omaggio per ogni bambini che porta almeno due adulti.

Primo premio cena per due al circolo Osbc oltre a buoni sponsor. Secondo e terzo premio oltre al primo Nc: cesto regalo e buoni sponsor.