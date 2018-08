Savignone si tuffa nel medioevo

Savignone. A grande richiesta ritorna “Battaglie, Sapori e Amori” durante la quale la piazza del paese, il parco di Palazzo Fieschi e il parco comunale si trasformeranno in un grande accampamento medievale con spettacoli, dimostrazioni e rappresentazioni.

Sabato 8 agosto apertura dalle 15 per la visita all’accampamento con dimostrazioni di antichi mestieri, alle 16 spettacolo a cavallo, alle 18 esibizione di rapaci, dalle 19 il via della cena medievale itinerante con spettacolo finale al castello a cui si accede a piedi con scarpe comode e torcia elettrice (per la cena previsto numero massimo di partecipanti: consigliata prenotazione al. 366 874 4841 o via email: prolocosavignone@gmail.com).