Genova. Prosegue l’appuntamento con “SATURA Advisory”, il ciclo di mostre studiato per dare visibilità costante agli artisti professionisti che hanno stretto un sodalizio esclusivo con la galleria. SATURA, infatti, nel corso degli anni ha saputo intercettare artisti di sicuro valore con i quali ha intrapreso un percorso articolato al fine di promuoverne l’opera sia presso gli specialisti di settore che presso un pubblico più vasto.

A momenti di vero e proprio confronto con le dinamiche del mercato, quali sono le fiere d’arte, si alternano dunque iniziative eterogenee, calibrate su esigenze e peculiarità di ogni singolo artista, per tenere viva l’attenzione sui nomi più promettenti, in cui un ruolo centrale è rivestito dallo spazio della galleria, tramite esposizioni cadenzate nelle proprie sale. Così facendo, la galleria rimane – com’è giusto che sia – il luogo d’elezione dell’arte nascente, ancora in via di sviluppo, all’interno delle cui tendenze i curatori che ne compongono lo staff, grazie alla loro sensibilità e preparazione, sanno orientarsi e muoversi in maniera lungimirante e non scontata nemmeno per gli stessi artisti. Per queste ragioni, gli artisti del “SATURA Advisory” di oggi, potrebbero essere gli artisti storicizzati di domani.

ARTISTI ESPOSTI:

Stefano Boschetti, Silvia Brambilla, Hannes Hofstetter, Carlo Moggia, Peter Nussbaum, Paola Pastura.