Sapori al Ducale, l’alta qualità enogastronomica in piazza

Puntualmente, come ogni secondo week end del mese, eccoci ad un’altra edizione di Sapori al Ducale, rassegna dell’alta qualità enogastronomica regionale italiana.

Sabato 13 e domenica 14 luglio, dalle ore 09.00 alle 20.00, Piazza Matteotti accoglie produttori agroalimentari che propongono ai visitatori un’accurata selezione delle loro produzioni, dettata sia da una stagionalità obbligata sia dal desiderio di stuzzicare costantemente la curiosità e la passione del pubblico per nuovi sapori e profumi.

«Sapori al Ducale – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – è un’iniziativa culturale che vuole stimolare nella popolazione il desiderio di approfondire la nostra grande tradizione alimentare e culinaria. La bella stagione rappresenta il momento migliore per aggirarsi tra i banchi di un mercatino, conoscere e farsi consigliare da artigiani del gusto, assaggiare e scegliere materie prime e prodotti d’eccellenza».

La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.