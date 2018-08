A Sant’Olcese la sagra della ciliegia con una novità: il menù per celiaci

Sant’Olcese. Torna la tradizionale sagra della ciliegia, in programma per i giorni 2 e 3 giugno 2018.

Per tutta la durata della manifestazione cavalli e battesimo della sella, bancarelle, giochi gonfiabili, giochi in legno, lotteria, 4×4 con guidatori esperti. Non mancano gli stand gastronomici, la baby dance, tanta musica.

Questo il programma dettagliato di sabato:

Ore 9: marcia della ciliegia. Corsa podistica con percorsi differenziati per adulti e bambini, al termine della gara premiazione e consegna gadget a tutti i partecipanti.

Ore 12: pranzo a tema.

Dalle 14: attività per bambini proposte da “Zughemmu”

Ore 16: commedia musicale “Robin Hood” a cura della compagnia teatrale Gruppo San Quirico

Ore 17.30: esibizione di volteggio a cavallo

Ore 18: baby dance con le mamme dell’orsetto

Ore 19: cena a tema

Ore 21: serata musicale con la band rivelazione 2018 i “Cartabianca” e fuochi d’artificio.

Previsto anche menù interamente senza glutine per celiaci.

Programma di domenica 3 giugno:

Al mattino esposizione storica di Volkswagen e alle 11.30 sfilata per le vie del paese con il gruppo “Lenti e Contenti”.

A seguire esibizione della palestra “La Serra del Fitness”. Alle 12 pranzo a tema.

Nel pomeriggio animazione a cura di Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)

La manifestazione si concluderà alle 18. Posti al coperto in caso di pioggia.

Questi i piatti nel menù:

Ravioli alla ciliegia, stufato d’asino alla ciliegia, crostate con marmellata alla ciliegia, naturalmente non mancheranno i salumi locali, salsiccia alla brace, formaggi, pizza e tante altre prelibatezze.

L’incasso sara devoluto al Centro Educativo L’Orsetto-Sant’Olcese

Per informazioni o curiosità potete contattarci allo 010.7092387 – via mail orsettosantolcese@gmail.com oppure potete visitare le nostre pagine facebook

-Sagra della Ciliegia Sant’Olcese- e -Centro Educativo “L’Orsetto”-