Santa Margherita Ligure, mercatini, musica e attività per bambini nel periodo natalizio

Santa Margherita Ligure. Un programma ricco di eventi quello della cittadina del Tigullio per il dopo Natale: il 27 e 28 dicembre Mercatini natalizi in centro città, mercoledì 28 dicembre alle 21 alla Basilica di Santa Margherita “I nostri canti in tempo di Natale – Concerto del Coro Voci d’Alpe”.

Giovedì 29 dicembre partenza alle 15.45 dall’istituto Pellerano Rainusso della sfilata musicale degli auguri a cura della Filarmonica C. Colombo

Venerdì 30 dicembre alle 14 nella banchina Sant’Erasmo, festa degli auguri del Comitato Scoglio Sant’Erasmo, alle 16 nello spazio aperto di via dell’Arco “Santa Festival Winter – Concerto dell’Accademia Flautistica di Genova”.

Si passa al primo gennaio 2017: alle 11 al Teatro Cinema Centrale: concerto di capodanno “Ensemble Symphony Orchestra”.

Il 2 gennaio alle 17 a Villa Durazzo “Santa Festival Winter – concerto lirico Francesco Paolo Tosti e i suoi poeti”.

Inoltre la Casetta degli Elfi è aperta tutti i giorni dalle 14.30 alle 19 con una serie di laboratori per bambini, il Castello di Santa Claus è aperto tutti i venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Ai Giardini a Mare è attiva tutti i giorni la pista di pattinaggio (a pagamento), il minigolf di corso Rainusso è aperto tutti i venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 19 (a pagamento), tutti i sabati dalle 11 alle 16 nel Parco Regionale di Portofino Multi Sport Outdoor. Info e prenotazioni al 334 3290804 (attività a pagamento)