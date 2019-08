Santa Margherita, concerto per raccogliere fondi per gli orfani di ponte Morandi

Santa Margherita Ligure. Mercoledì 14 agosto, a un anno esatto dal tragico crollo del ponte Morandi di Genova, a Santa Margherita Ligure viene promossa una serata a scopo benefico per fornire un aiuto concreto agli orfani delle vittime del crollo.

“Noi per voi” è il titolo della serata organizzata dal cantante Sandro Giacobbe che ha coinvolto alcuni suoi amici nel progetto. Appuntamento a partire dalle 21.30 all’anfiteatro Bindi dei Giardini a Mare dove Sandro Giacobbe presenterà, insieme a Marina Peroni, questo momento “Per non dimenticare”.

Interverranno i Buio Pesto, Corrado Tedeschi, Fabio Armiliato e Giua; altri nomi potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Madrina della serata sarà l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

«Santa Margherita Ligure, attraverso il sindaco Paolo Donadoni, gli assessori e tutte le persone che si sono fatte coinvolgere, oltre al consigliere regionale Vittorio Mazza – spiega Sandro Giacobbe – ha creduto in questa bella iniziativa e sono sicuro che la città verrà ripagata da una cornice di pubblico che sarà fantastica. Questo impegno me lo sono preso a partire dal 24 agosto dell’anno scorso, da allora ho voglia per fare qualcosa per gli orfani delle vittime del crollo di ponte Morandi. Aspettiamo tanta gente».

L’evento è organizzato da Airon Music ed è patrocinato da Comune di Santa Margherita Ligure e Regione Liguria.