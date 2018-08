Sagra du Fugassin, tutto pronto a Mele

Mele. Arriva come di consueto nel secondo fine settimana di giugno la sagra del Fugassin di Mele, edizione numero 19. La Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mele la organizza nella piazza dell’Oratorio. Dal 9 all’11 giugno tre serate per gustare gli ormai famosi fugassin, i focaccini che ormai sono proposte in molte varianti, tra le novità crema di gorgonzola e noci, con brie e miele e con salame piccante. Il programma prevede, come di consueto, l’apertura degli stand gastronomici alle 18 il venerdì e alle 17 il sabato e la domenica e poi serata in musica.

Tre serate musicali, ormai un must il tributo agli anni ’80 con gli “Audio 80“, mentre nel fine settimana sarà il liscio a essere protagonista con le orchestre “Mokambo” e “Carmen”. Seconda edizione invece per la mostra pittorica delle opere di Silvia Aglieri intitolata “i meccanismi del cuore”.

Non mancheranno la pesca di beneficenza e lo stand dedicato ai dolci siciliani.