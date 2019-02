Sagra della Mimosa a Pieve Ligure

Un programma ricco di eventi in occasione della 62esima Sagra della Mimosa di Pieve Ligure che si terrà domenica 10 febbraio.

Il Teatro “M.Massone” si rende protagonista dei pomeriggi e delle serate pievesi, partendo da sabato 2 febbraio con lo spettacolo “Perchè la musica per noi…”.

Martedì 5 febbraio, ecco il momento che tutti i bambini del Golfo Paradiso stavano aspettando; previa prenotazione, i piccoli fugassin potranno partecipare al laboratorio di focaccia al formaggio creato ad hoc per loro.

Il 6 febbraio, si terrà poi il primo Concorso “Casseruola Gialla 2019”. Una gara di cucina che vede confrontarsi appasionati – non professionisti – che si sfideranno su piatti rigorosamente preparati con un tema fondamentale: il giallo. L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata entro il 3 febbraio.

Giovedì 7 febbraio, con inizio alle ore 17, si prosegue con il tema della gastronomia. Protagonista assoluto sarà l’olio. Grazie all’incontro “L’Olio di Pieve: le sue proprietà e qualità” verranno approfonditi i temi più importanti che rendono così nobile uno dei migliori prodotti del territorio pievese.

Alle 16.30 di sabato 9 febbraio verranno inaugurati il Concorso e la Mostra Fotografica: sono questi i due appuntamenti della vigilia che porteranno tutti i pievesi, i turisti, i visitatori genovesi e non, insieme agli appasionati alla data più Gialla e importante nel calendario pievese. La 62esima Sagra della Mimosa.

Domenica 10 febbraio alle ore 9.30, ricca anteprima della Festa, tutti pronti a scattare alla partenza della “Corsa in Giallo” – una manifestazione urban trail, non competitiva, che correrà tra le creuze di Pieve.

La Sagra della Mimosa comincerà con la vendita di fiori e piante di mimosa dalle ore 11:30 presso il Piazzale San Michele e a seguire si terrà la Benedizione della Mimosa.

Nel pomeriggio, dalle ore 13.30, cominceranno a radunarsi i carri fioriti in Piazza D’Amato, dove alle 14:30 partirà la Sfilata dei Carri lungo Via Roma. Durante la sfilata verranno distribuiti gratuitamente tralci di mimosa in Piazzale San Michele.

I carri fioriti arriveranno in Piazzale San Michele alle 15:30 dove si terranno le premiazioni.

Ecco il programma completo