Il 1° e 2 giugno ritorna la Sagra della Ciliegia a Sant’Olcese

Ecco il programma:

Sabato

A partire dalle ore 14:00 Apertura area Bar e Paninoteca

Crepes – Gelati – Crostate alla Ciliegia

Lotteria – Bancarelle artigianato – giochi gonfiabili

Laboratori didattici e giochi a cura di diverse Associazioni Onlus

Battesimo della sella – e possibilità di girare su jeep 4 x 4 in un percorso fuoristrada

Alle ore 16:00 spettacolo di magia e giocoleria con il fuoco a cura della compagnia “ La Luna Crescente”

Alle ore 18:00 la nostra speciale BABY CHERRY DANCE

Dalle ore 19:00 apertura stand gastronomici con menù A TEMA, menù bambini e menù per CELIACI

Dalle ore 21:00 serata musicale con “I SENZA PATRIA” Nomadi Tribute Band

Domenica

Alle ore 09:00 La Marcia della Ciliegia – gara podistica con percorsi differenziati per adulti e bambini

Dalle ore 10:00 Apertura area Bar e Paninoteca

Lotteria – Bancarelle artigianato – giochi gonfiabili

Laboratori didattici e giochi a cura di diverse Associazioni Onlus

Battesimo della sella – giro su jeep 4 x 4 in un percorso fuoristrada

Dalle ore 12:00 apertura stand gastronomici con menù A TEMA, menù bambini e menù per CELIACI

Dalle ore 14:00 Crepes – Gelati – Crostate alla Ciliegia

Alle ore 16:00 CHERRY MUSICAL SHOW… spettacolo con musica, balli e divertimento

Alle ore 18:00 esibizione Jiu-Jitsu a cura della palestra Shin Shobukai Ryu

Dalle ore 19:00 apertura stand gastronomici con menù A TEMA e menù bambini

Alle ore 20:00 esibizione Country Fitness a cura dell’associazione Crazy Hats

Dalle ore 20:00 serata musicale / disco dance con DJ PERUGIN

Alle ore 23:30 FUOCHI D’ARTIFICIO

In caso di pioggia sono disponibili posti al coperto

Pranzi e cene a tema:

Ravioli alla ciliegia, Stufato d’Asino alla ciliegia, crostate con marmellata alla ciliegia, naturalmente non mancheranno i salumi locali, salsiccia e carne alla piastra, formaggi, pizza cotta nel forno a legna e tante altre prelibatezze.

Sarà disponibile anche un menu per celiaci: risotto alla ciliegia, crepes dolci e salate e naturalmente tutte le golosità disponibili nel menù “standard”.

L’incasso sarà devoluto al Centro Educativo L’Orsetto-Sant’Olcese.

Per informazioni o curiosità potete contattare il numero 3922034134, via mail all’indirizzo orsettosantolcese@gmail.com o sulla pagina Facebook Sagra della Ciliegia Sant’Olcese.