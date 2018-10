Sagra della Caldarrosta a Pino Soprano

Pranzo al coperto con polenta al sugo di cinghiale o ai quattro formaggi e altre bontà. Nel pomeriggio giri in carrozza o a cavallo per i bambini e per gli adulti e quattro passi tra le bancarelle. Caldarroste e frittelle per tutti fino a sera.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre chiamando Maria Pia 3388771259 | Rodolfo 3459076950 | Franco 3384808624. La sagra si terrà a Pino Soprano in via alla Chiesa di Pino 28, anche in caso di pioggia.