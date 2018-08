Sagra del pesce di Camogli, tre giorni di iniziative

Camogli. Nata nel 1952 per volontà di una ventina di pescatori locali, domenica 13 maggio ritorna a Camogli la tradizionale e amatissima Sagra del Pesce. Famosa per il suo ottimo pesce fritto e per l’impressionante maxi padella impiegata (pesa ben 26 quintali e ha un diametro di tre metri e ottanta centimetri), si riconferma ancora una volta come uno degli appuntamenti rivieraschi più attesi dell’anno. Organizzata dal Comune, dalla Pro loco di Camogli e sponsorizzata da Friol. L’arrivo del mitico “padellone”, salvo imprevisti, è programmato per lunedì 7 maggio intorno alle ore 8.00 del mattino.

67a edizione della Sagra del pesce di Camogli

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 maggio

Largo Ido Battistone – dalle ore 19.30

Stand gastronomico. Serata ligure – cilentana

Pasta con fagioli e cozze, acqua sale cilentana con bocconcini di bufala, “purpo sarracina” e tante altre specialità.

Sabato 12 maggio – Festa di San Fortunato

Via XX Settembre e Via della Repubblica.

“Mercatino di San Fortunato” sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 – domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Largo Ido Battistone, dalle ore 12.30 e dalle ore 19.30 “La Sagra in tavola”: stand gastronomico con specialità liguri a cura della Pro Loco.

Piazza Colombo ore 20.30 Tradizionale processione liturgica con l’Arca di San Fortunato e con i Cristi delle Confraternite genovesi.

Rivo Giorgio ore 23.15 circa Spettacolo pirotecnico a cura della “Setti Fireworks”.

Rivo Giorgio ore 23.30 circa Accensione dei caratteristici falò dei quartieri Porto e Pineto a cura dell’Associazione Culturale “San Fortunato”.

Castello della Dragonara dalle ore 10.00 alle ore 18.00 “La storia dei falò”: mostra fotografica sulla storia dei falò di Camogli a cura dell’Associazione Culturale “San Fortunato”.