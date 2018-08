Sagra del focaccino: a Mele tre nuove farciture

Mele. La Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mele, per reperire i fondi per il restauro architettonico dell’Oratorio e per promuovere i prodotti del territorio, organizza nella piazza dell’Oratorio a Mele la Sagra du Fûgassin.

Dal 12 al 14 giugno oltre ai tradizionali focaccini, saranno proposte tre nuove varianti: con crema di gorgonzola e noci, con brie e miele, con salame piccante. Il programma prevede venerdì alle 18 l’apertura degli stand gastronomici con i famosi fûgassin a tutti i modi e alle 21 musica con la rock band “Audio80”.

Sabato 13 alle 17 prosecuzione della sagra e alle 21 ballo liscio con l’Orchestra “Mocambo”. Domenica 14 apertura sempre alle 17 e alle 21 ballo liscio con l’Orchestra “Carmen”.