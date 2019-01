Sabrina Napoleone, Cristina Nico e Valentina Amandolese in concerto

Per la rassegna GIOVEinMÌ, inserita nella stagione TEATROINGÎO organizzata dalla Pro Loco di Bogliasco, tre cantautrici genovesi presenteranno nella Sala Pietro Bozzo in piazza A. Skrjabin 1 a Bogliasco il loro set in trio. “INA/INA/INA”, ovvero il finale dei nomi delle tre cantautrici genovesi Sabrina Napoleone, Cristina Nico e Valentina Amandolese, per uno speciale set che le vede assieme sul palco, a presentare una scelta di canzoni dal repertorio di ciascuna.

“Non vogliamo esser una vera e propria band, anche se ci andiamo vicino. Ci interessa dare ciascuna un contributo alle canzoni delle altre, passandoci la palla quasi in una sorta di talk show musicale, sostanzialmente divertendoci molto di più di quando suoniamo ciascuna in solo i propri pezzi”.

Per questa particolare serata presenteranno brani del repertorio più recente di ciascuna, riarrangiati in maniera inedita.

Sabrina Napoleone ha pubblicato alla fine del 2017 il suo secondo disco, “Modir Min” (OrangeHomeRecords), una miscela di rock d’autore, new wave ed art rock, coprodotto con Giulio Gaietto con la supervisione di Raffaele Abbate. Definita dalla critica come un’autrice iconoclasta e una performer davvero carismatica, ha alternato per anni la passione per il teatro a quella per la musica, come autrice e cantautrice. È l’ideatrice del Lilith Festival Della Musica d’Autrice.

È uscito a giugno 2018, sempre per Orange Home Records, l’ultimo lavoro di Cristina Nico, “L’eremita”, coprodotto con Raffaele Abbate, in cui l’attitudine rock e noise della cantautrice si sposa a suggestioni folk, world music e bluesy. Voce potente, testi che guardano alla realtà ma la travisano con uno stile visionario, nel 2014 ha vinto il Premio Bindi per la canzone d’autrore.

Valentina Amandolese, al lavoro sul nuovo disco di cui sta curando anche la produzione e gli arrangiamenti, con il primo album “Nella stanza degli specchi” (D-Cave Records) aveva incontrato un ottimo riscontro nella critica per la capacità di coniugare sonorità alt-rock con liriche intime. Ha scritto anche musiche per il teatro, porta in giro un dj set sotto il nome di VAMdj e nel 2015 ha vinto il Premio Musica Contro Le Mafie con il brano “Fango”.

Organizzato da Pro Loco Bogliasco

Direzione artistica: Mariagrazia Bisio

Biglietto: intero 13 € – ridotto 12 €

SPECIAL PROMO: Per chi organizza e prenota per gruppi di 5 persone un biglietto è in omaggio. In collaborazione con Orange Home Records e Lilith Festival